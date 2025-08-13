Уехавшая из страны группа «Сплин» возобновляет бизнес в РФ
Музыканты рок-группы «Сплин» покинули Россию. При этом артисты решили возобновить свой бизнес в стране, сообщает SHOT.
Фронтмен коллектива Александр Васильев и директор группы Александр Морозов подали в Роспатент заявку. Они планируют зарегистрировать в стране бренд «Ласта и паста».
Под этим брендом можно будет заниматься торговлей одеждой и арендой музыкального оборудования, которое уже несколько лет находится в Москве и не приносит доход.
При этом у группы есть и ООО «Сплин». У компании за 2024 год накопилось свыше 38 млн рублей убытков.
Коллектив «Сплин» уехал за границу после начала спецоперации. Но у группы не получилось завоевать популярность в Европе, они не смогли собрать полные залы.
Рокеры не один раз отмечали, что не собираются возобновлять деятельность в РФ и записывать новые песни, но в начале этого года презентовали композицию «Ласта и паста».