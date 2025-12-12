Скамеры разводят российских поклонниц Валерия Меладзе на фейковые билеты

Мошенники активизировались на фоне аншлагов на декабрьские концерты Валерия Меладзе. Они обманывают российских фанаток певца, продавая им фейковые билеты на его выступления, сообщает SHOT .

Аферисты ищут жертв в чатах за две недели до концерта Меладзе, когда билеты уже распроданы. Они предлагают поклонницам артиста VIP-места якобы по выгодной цене, которая на самом деле выше официальной на 2-4 тысячи.

Фанатки ведутся на развод и платят за фейковые билеты. После оплаты им приходит QR-код на почту, который не работает. Охрана на входе на концерт разворачивает поклонниц Меладзе, отмечая, что они купили ненастоящие билеты.

За последние дни пострадали уже десятки фанаток. Активную рассылку мошенники ведут в том числе в Казахстане и Узбекистане.

Певец выступает за пределами РФ. Недавно он дал концерт в американском Сент-Питерсберге и заработал более 20 млн рублей.

