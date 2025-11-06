Меладзе выступил в американском Санкт-Петербурге и заработал более 20 млн рублей

Уехавший из России певец Валерий Меладзе дал концерт в Санкт-Петербурге — городе в американском штате Флорида. Выступление принесло ему более 270 тысяч долларов (порядка 22 млн рублей), сообщает SHOT .

Меладзе провел тур по городам США в честь своего 60-летия. Первое выступление он дал в местном Санкт-Петербурге. Всего артист побывал с 16 концертами в 14 американских городах.

Наибольшей популярностью его выступления пользовались в Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке — именно в этих городах большое комьюнити русскоязычных. Билеты на концерты Меладзе там были раскуплены полностью.

Американские охранники, работавшие на площадках, были в шоке от количества людей. Между тем российские фанатки перекрыли Таймс-сквер и устроили караоке. А в соцсетях появились комментарии про «Присоединенные Штаты Америки».

Всего на этом туре Меладзе заработал порядка 3 млн долларов (около 244 млн рублей).

В России у артиста есть бизнес, который расширился этим летом. Певец изменил данные своего ИП, в перечне появились три новых пункта. Они затрагивают управление и аренду недвижимости.

