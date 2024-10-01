SHOT: последний месяц Вячеслав Добрынин уже не вставал с постели

Последний месяц российский певец и композитор Вячеслав Добрынин уже не вставал с постели. Народный артист РФ скончался во вторник на 79-м году жизни, сообщает SHOT .

Состояние Добрынина ухудшилось в начале сентября. Композитора госпитализировали с подозрением на третий инсульт. После двух предыдущих артист получил инвалидность, он не выступал уже несколько лет.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Его дебют как композитора состоялся в 1970 году, а карьеру певца начал в 1986 году. Добрынин получил широкую известность благодаря таким легендарным хитам, как «Прощай, от всех вокзалов поезда», «Все, что в жизни есть у меня», «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и др. Всего за всю карьеру Добрынин написал около 1 тыс. песен, выпустил 17 альбомов.

Творчество композитора нашло свое воплощение в исполнении таких выдающихся артистов, как Алла Пугачева, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и Маша Распутина.