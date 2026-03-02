«Шепелявый Сережа Жуков»: Губин прошелся по звездам шоу-бизнеса

Губин в интервью журналистке Ксении Собчак высказал мнение о популярных артистах российского шоу-бизнеса. Совершенно ему не нравится Мари Краймбрери, к Zivert артист относится неплохо. По его мнению, девушка симпатичная и хороший человек, но это не касается творчества.

«Панайотов без фонограммы поет концерты, но лучше бы он не пел. Тембр у него неинтересный. Хороший тембр голоса у „Моя Мишель“. Ани Лорак — моя самая нелюбимая певица. Искусство должно отражать душу, а это все горлопанистость. У нас в шоу-бизнесе гениев нет», — высказался Губин.

В том числе артист признался, что испытывает позор за коллег из 90-х. Особого внимания с его стороны удостоился солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Он заявил, что певец «шепелявый прыгает на сцене».

