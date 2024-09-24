SHAMAN вернул в бюджет Ставропольского края 15 млн рублей
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вернул 15 млн рублей в бюджет Ставропольского края, эти деньги ему ранее выплатили за выступление на День города и края, сообщает Baza.
Концерт должен был пройти 14 сентября. Но за несколько дней до этого глава региона провел опрос. Он спросил жителей, стоит ли тратить деньги на артистов. Большинство высказалось против концерта.
В письме прокуратуры указано, что певец вернул все выплаченные ему деньги. Также представители сторон подписали дополнительное соглашение о расторжении договора.
После этого 18 сентября 15 млн 300 тыс. 300 рублей поступили обратно в бюджет Ставропольского края.
Ранее SHAMAN по собственной инициативе отменил концерт в Нижнем Тагиле. Организаторы объяснили, что это было сделано по техпричинам.