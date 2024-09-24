SHAMAN вернул в бюджет Ставропольского края 15 млн рублей

сегодня в 10:21

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вернул 15 млн рублей в бюджет Ставропольского края, эти деньги ему ранее выплатили за выступление на День города и края, сообщает Baza .

Концерт должен был пройти 14 сентября. Но за несколько дней до этого глава региона провел опрос. Он спросил жителей, стоит ли тратить деньги на артистов. Большинство высказалось против концерта.

В письме прокуратуры указано, что певец вернул все выплаченные ему деньги. Также представители сторон подписали дополнительное соглашение о расторжении договора.

После этого 18 сентября 15 млн 300 тыс. 300 рублей поступили обратно в бюджет Ставропольского края.

Ранее SHAMAN по собственной инициативе отменил концерт в Нижнем Тагиле. Организаторы объяснили, что это было сделано по техпричинам.