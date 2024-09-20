Патриотический певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, по собственной инициативе отменил концерт в Нижнем Тагиле, который должен был состояться 24 сентября, сообщает «Подъем» .

В Сети компания «Артисты и звезды» сообщила, что выступление певца отменяется по техническим причинам. Когда журналисты попросили назвать конкретную причину отмены концерта, их направили в PR-службу SHAMAN. При этом признались, что выступление отменили по инициативе самого артиста.

Еще неделю назад в СМИ заметили, что билеты на шоу певца продаются плохо. На 16 сентября была раскуплена всего половина, в том числе самых дешевых мест, которые стоили 2000 рублей.

Следующий концерт патриотического артиста запланирован на 25 сентября в Екатеринбурге, однако и здесь продана всего половина билетов. Пока организаторы не могут ответить на вопрос, состоится ли это шоу.

Ранее концерт SHAMAN отменили на Дне города в Ставрополе. Такое решение приняли после голосования в Telegram-канале губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, когда жители высказались против проведения развлекательных мероприятий.