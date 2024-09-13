Юрист Русяев об отмене концерта SHAMAN в Ставрополе: нет правых и виноватых

На Дне города в Ставрополе отменили концерт певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Ситуацию прокомментировал юрист Илья Русяев, сообщает Общественная Служба Новостей .

Такое решение приняли после голосования в Telegram-канала губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, когда жители высказались против проведения развлекательных мероприятий. Теперь власти пытаются вернуть предоплату за выступление Дронова в соответствии с договором — гонорар исполнителя хита «Я русский» должен был составить 15 млн рублей.

«Это (опрос жителей в Telegram-канале губернатора — ред.) можно рассматривать как пример прямой демократии и учета мнения граждан в процессе принятия решений. С юридической точки зрения такой опрос не имеет обязательной силы, но его результаты могут служить основанием для принятия административных решений. Здесь нет правых и виноватых», — сказал эксперт.

Ранее выступление SHAMAN вызвало большой общественный резонанс в Оренбурге. По мнению депутата Госдумы Нины Останиной, такие траты из федерального бюджета, которые пришлись на концерт Дронова, неуместны на фоне проблем весенних паводков. За них получили компенсации еще не все пострадавшие россияне, утверждала законодатель.