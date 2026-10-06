Секция или музыкалка вместо внеурочки: педагог объяснил, как это засчитать

Секции и другие кружки вне школы могут быть засчитаны за внеурочную деятельность, заявил РИАМО кандидат педагогических наук, доцент и психолог Павел Решетов.

«В соответствии с сегодняшними действующими положениями, внеурочная деятельность — это тоже важный компонент образовательного процесса, и она считается отдельно. В принципе, она может занимать не более 10 часов в неделю. Если ребенок занимается в какой-то другой секции или кружке, вне школы, то эта деятельность может быть засчитана по согласованию школы», — объяснил Решетов.

Он отметил, что текущее законодательство разрешает проходить внеурочную деятельность вне школы. Причем ребенок и родители могут отказаться от какого-то конкретного кружка или факультатива, если он им не нравится. Посещение спортивных секций, музыкальной или художественной школы может идти в зачет внеурочной деятельности.

«Нужно понимать, что понятие подсчета нагрузки идет совершенно отдельно, и одно дело школьные часы, другое дело — это внеурочная деятельность. Она считается отдельно, но помню, что между уроками и внеурочной деятельностью обязательно должен быть перерыв хотя бы 20-30 минут, согласно санитарным правилам», — напомнил кандидат педагогических наук.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.