SHAMAN дал интригующий ответ на вопрос об отношениях с Мизулиной

Певец SHAMAN о Мизулиной: нас объединяет любовь к России

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) прокомментировал слухи о своих отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, с которой недавно публично поцеловался, сообщает kp.ru .

В начале февраля на концерте в одной из школ Москвы SHAMAN и Мизулина появились вместе и даже прилюдно поцеловались, правда, в этот момент Ярослав прикрыл их лица рукой, а зрители запечатлели пару на видео.

На вопрос о том, что же их с Екатериной на самом деле объединяет, артист ответил неоднозначно.

«Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта. На моей программе „Ты моя“», — заинтриговал SHAMAN.

В октябре 2024 года стало известно о разводе певца со второй женой — топ-менеджером крупного мобильного оператора Еленой Мартыновой. От первого брака с преподавателем Мариной Рощупкиной у популярного артиста есть 10-летняя дочь Варвара.

Также SHAMAN приписывают роман с певицей Соей, которая исполняет роль жены князя Владимира Рогнеды в новой этно-опере Игоря Матвиенко. Главную роль — князя Владимира — в постановке исполнит SHAMAN.