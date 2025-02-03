SHAMAN поцеловал Екатерину Мизулину в московской школе
Фото - © РИА Новости
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) публично поцеловал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Их поцелуй запечатлели на видео, сообщает Baza.
Дронов и Мизулина появились вместе на концерте в московской школе. Учащиеся записали на видео, как исполнитель и глава Лиги безопасного интернета целуются.
При этом Дронов смущался: он закрыл рукой от посторонних глаз момент касания губами. Точно неизвестно, действительно ли у пары был настоящий поцелуй.
В момент их возможного поцелуя были слышны одобрительные крики людей, собравшихся на концерте.
SHAMAN в 2024 году развелся с пиарщицей Еленой Мартыновой. Затем певца стали чаще замечать в компании Мизулиной. Появились слухи об их романе. Официально пара их не подтверждала, но делала намеки, выкладывая совместные фотографии и появляясь вместе на мероприятиях.