SHAMAN поцеловал Екатерину Мизулину в московской школе

Дронов и Мизулина появились вместе на концерте в московской школе. Учащиеся записали на видео, как исполнитель и глава Лиги безопасного интернета целуются.

При этом Дронов смущался: он закрыл рукой от посторонних глаз момент касания губами. Точно неизвестно, действительно ли у пары был настоящий поцелуй.

В момент их возможного поцелуя были слышны одобрительные крики людей, собравшихся на концерте.

SHAMAN в 2024 году развелся с пиарщицей Еленой Мартыновой. Затем певца стали чаще замечать в компании Мизулиной. Появились слухи об их романе. Официально пара их не подтверждала, но делала намеки, выкладывая совместные фотографии и появляясь вместе на мероприятиях.