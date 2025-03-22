SHAMAN будет представлять Россию на «Интервидении»
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Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», сообщает ТАСС.
«Россию представит певец SHAMAN», — сказал собеседник агентства.
Музыкальный конкурс состоится в текущем году в Москве и Подмосковье. Указ о проведении «Интервидения» в феврале подписал российский президент Владимир Путин.
Ранее Ярослав Дронов признался, что из-за плотного гастрольного графика не уделяет своим избранницам достаточно внимания, которое от него требуют.