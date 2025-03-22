SHAMAN будет представлять Россию на «Интервидении»

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», сообщает ТАСС .

«Россию представит певец SHAMAN», — сказал собеседник агентства.

Музыкальный конкурс состоится в текущем году в Москве и Подмосковье. Указ о проведении «Интервидения» в феврале подписал российский президент Владимир Путин.

Ранее Ярослав Дронов признался, что из-за плотного гастрольного графика не уделяет своим избранницам достаточно внимания, которое от него требуют.