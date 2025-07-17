Аналитик Силаев: участились случаи создания фальшивых благотворительных сборов

«Проверка реквизитов и документов — первый шаг к безопасности. Настоящие благотворительные организации всегда зарегистрированы, и их данные можно найти на сайтах Минюста или ФНС. Официальный фонд должен иметь собственный сайт с прозрачной информацией, а не просто страницу в соцсетях с эмоциональными призывами. Если организаторы отказываются показать устав, свидетельство о регистрации или отчеты о предыдущих сборах — это серьезный повод задуматься», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что важно учитывать историю и репутацию организации. Нужно узнайтть, сколько лет работает фонд, публикует ли он отчеты с фото- и видеодоказательствами реальной помощи. Также необходимо почитать отзывы в сети — если есть жалобы на то, что собранные средства не дошли до адресатов, лучше не связываться.

Эксперт обратил внимание, что злоумышленники часто манипулируют эмоциями, описывая трагичные случаи и настаивая на немедленных переводах. Однако честные фонды не станут давить на вас — у вас должно быть время на раздумья. Особенно важно проверять платежные данные. Если деньги просят перевести на карту частного лица, а не на счет организации, это почти наверняка обман.

Ключевыми признаками надежного фонда, по его словам, являются открытость и подотчетность. Силаев отмечает, что если организаторы не могут внятно сказать, куда пойдут средства, или уклоняются от публикации финансовых отчетов, ваши деньги, скорее всего, будут украдены. Если вы все же попались на удочку мошенников, действуйте без промедления. Обратитесь в банк — иногда перевод можно отменить. Напишите заявление в полицию по факту мошенничества и предупредите других — расскажите о подозрительном сборе в соцсетях или на платформе, где он был размещен.