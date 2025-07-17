Тяжелый грузовик сломал Митяевский мост в Коломне

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Грузовая машина, чей вес превышает ограничение по тоннажу, заехала на Митяевский мост в Коломне и продавила его, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Большегруз с моста убрали. Его разводят, чтобы запустить судоходное движение.

Из-за ЧП на Митяевском мосту перекрыто движение транспорта. Объехать его можно по улично-дорожной сети Коломны.

Специалисты проведут осмотр моста, определят тяжесть повреждений его конструкции и озвучат сроки проведения ремонта.