Тяжелый грузовик сломал Митяевский мост в Коломне
Грузовая машина, чей вес превышает ограничение по тоннажу, заехала на Митяевский мост в Коломне и продавила его, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
Большегруз с моста убрали. Его разводят, чтобы запустить судоходное движение.
Из-за ЧП на Митяевском мосту перекрыто движение транспорта. Объехать его можно по улично-дорожной сети Коломны.
Специалисты проведут осмотр моста, определят тяжесть повреждений его конструкции и озвучат сроки проведения ремонта.