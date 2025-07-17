Семья из Подмосковья, пострадавшая от тока в Кемере, получила компенсацию за тур

Подмосковной семье, получившей удар током на пирсе отеля в Кемере, вернули средства за путевку. Об этом сообщает RT.

Одна из пострадавших, Виктория, сообщила RT, что туроператор согласился возместить расходы на проживание и авиабилеты — около 350 тыс. рублей. Кроме того, компания готова оплатить лечение, но с оговоркой: компенсация будет предоставлена, если оно понадобится в будущем и окажется связано с последствиями электротравмы.

Недавно Виктория пообщалась с другой туристкой, которая отдыхала в том же отеле в те же даты. Та отправила ей видео, записанное 29 июня — в день происшествия с семьей.

По словам пострадавшей, на записи четко видно, что на пирсе не было никаких предупреждающих знаков или флагов, запрещающих находиться там. При этом под камнями у берега заметен электрический кабель, который тянется к пирсу и его ограждению.