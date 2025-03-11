SHAMAN заявил, что не балует вниманием своих избранниц

SHAMAN назвал главный подарок, который хотят получить от него женщины

Популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который недавно объявил о своем романе с Екатериной Мизулиной, признался, что не уделяет своим избранницам достаточно внимания, сообщает Общественная служба новостей .

По словам артиста, женщины всегда требовали от него внимания, однако ожидания избранниц не всегда оправдывались из-за плотного гастрольного графика звезды.

«Это самый заветный подарок, который они хотели получить от меня — внимание», — сказал исполнитель хита «Я русский».

Он посетовал, что из-за большой занятости уделять время любимым женщинам не всегда получается. Он добавил, что ему некогда даже встретиться с дочкой.

Шаман был дважды женат, от первого брака у него есть дочь Варвара.

Ранее появились слухи о романе Шамана и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, пара официально объявила о своих отношениях на концерте 9 марта.