Роскачество предупредило о последствиях неуплаты рассрочки на маркетплейсах

Специалисты разъяснили механизм работы сервисов оплаты частями на маркетплейсах. При таком способе покупки цена товара разбивается на несколько равных платежей, обычно на четыре. Покупатель вносит только первый взнос, а остальные суммы автоматически списываются с его карты через определенные промежутки времени — например, раз в две недели. Подобные сервисы чаще всего работают по публичной оферте, которая фактически является договором поручения, сообщает RT .

Они рекомендуют перед оформлением покупки тщательно изучить условия, а также ознакомиться с типовым договором, который обычно размещен в нижней части сайта сервиса.

«Если на привязанной карте не окажется достаточной суммы на день платежа, сервис оплаты частями предоставит несколько дней для исправления ситуации», — отметили в Роскачестве.

Также возможен вариант, когда деньги будут автоматически списаны с других карт, привязанных к аккаунту покупателя.

Если в установленный срок оплата так и не поступит, пользователю грозит штраф. Его размер может быть фиксированным, составлять процент от платежа или начисляться в виде пени за каждый день просрочки.

Часто штраф можно погашать частями, что облегчает процесс выплаты. Однако полный отказ от оплаты может привести к попаданию в черный список, после чего воспользоваться услугой «купить сейчас — заплатить позже» уже не получится.

Кроме того, долг могут взыскать через суд или передать коллекторам.

«Некоторые компании также информацию о проблемных клиентах сообщают в бюро кредитных историй. Любые действия сервисов оплаты частями должны быть прописаны в оферте. Если рассрочка оформлялась через МФО, то законом ограничивается размер штрафных санкций», — добавили в организации.

Специалисты пояснили, что максимальная неустойка со стороны банка не может превышать 20% годовых от суммы просроченных платежей и процентов.

Ежедневный штраф не должен быть больше 0,1%. Если клиент не погашает рассрочку, с ним свяжутся представители МФО, чтобы выяснить причины неуплаты и потребовать погашения долга. Если договориться не удастся, кредитор вправе передать дело коллекторам.