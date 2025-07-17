Депутат Володин заявил, что военных РФ объединяет одна мотивация на СВО

Российские военные, заключившие контракт с Минобороны и отправившиеся служить в зону проведения специальной военной операции (СВО), мотивированы общей целью – защита родной страны и своих семей. Часто мужчины подписывали контракты следом за друзьями, родственниками и коллегами. Об этом бойцы российской армии рассказали в личной беседе с депутатом Мособлдумы Романом Володиным, который находится в постоянном контакте с военными.

«Мотивация у бойцов одна — защитить Родину. В ходе встреч мы получаем от военнослужащих и их семей обратную связь: что нужно улучшить, где исправить. Сейчас предусмотрены существенные федеральные и региональные меры поддержки, с полным перечнем можно ознакомиться на сайте Московской областной Думы. Безусловно, работа в этом направлении будет продолжена в будущем», — рассказал Володин.

Депутат Володин напомнил, что в настоящее время для удобства военнослужащих в Московской области сделано многое, в том числе открыт областной центр отбора кандидатов на воинскую службу по контракту. При этом обратиться в центр могут жители любых российских регионов.

О центре в Балашихе

Территориально единый центр отбора бойцов на службу по контракту находится в Балашихе на Восточном шоссе, во вл. 2. Центр работает по принципу единого окна, где будущие военные получают услуги комплексно по разным направлениям.

«На базе центра собраны профессиональные инструктора с опытом участия в боевых действиях. Благодаря чему бойцы получают качественную подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции, обеспечены проживанием, питанием, могут пользоваться бесплатными услугами юридической и психологической помощи», — рассказал Володин.

О льготах

В подмосковном центре отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны будущим военным подробно рассказывают, на какие льготы они могут рассчитывать, а что могут получить их семьи, пока они сами выполняют служебный долг.

Специалисты объясняют, что родители бойцов СВО могут пользоваться социальной помощью на дому бесплатно, а также могут проходить лечение в государственных больницах в случае такой необходимости. Жены бойцов СВО могут проходить курсы профессиональной переподготовки и получать психологическую помощь, а дети — получать помощь в соответствии с возрастом.

Младшим детям военных предоставляют места в дошкольных учреждениях вне очереди, школьников бесплатно кормят в школах и предоставляют места в секциях и кружках по интересам, а старшеклассники могут поступить в вузы страны по специально выделенным для них квотам.

Ряд льгот касается финансов. Так, бойцы СВО и их семьи могут воспользоваться льготами относительно уплаты налогов. В случае необходимости они могут оформить кредитные каникулы.

О деньгах

Несмотря на огромный перечень предоставляемых льгот как военным, так и их семьям, труд бойцов СВО оплачивается на самом высшем уровне: зарплаты бойцов начинаются от 200 тысяч рублей. Финальная сумма ежемесячной выплаты зависит от наличия звания конкретного военного, рода выполненных им задач, а также есть ли у него награды или нет.

Кроме того, при подписании контракта именно в Подмосковье, кроме федеральной поддержки в размере 400 тысяч рублей, бойцы получают еще 2,6 млн рублей из регионального бюджета. Таким образом, только при подписании контракта военные получают 3 млн рублей в качестве единовременной выплаты, а высокая зарплата обеспечивает им стабильность.

Как подписать контракт

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.