Серпухов присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств»

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Традиционно, основные мероприятия проекта прошли в Серпуховском историко-художественном музее, Музейно-выставочном центре и Пущинском музее экологии и краеведения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.

В Музейно-выставочном центре были организованы экскурсии, мастер-классы и квесты. Особый интерес у серпуховичей вызвал мастер-класс по портретной фотосъёмке и позированию.

Серпуховский историко-художественный музей подготовил для серпуховичей и гостей города не менее насыщенную программу. Там состоялась презентация сразу двух новых изданий музея: альбома и буклета, посвящённых выставке выдающегося скульптора Коненкова, а вечер завершился иммерсивной тетрализованной программой.

Еще одной площадкой акции стал Пущинский музей экологии и краеведения. Там открылась юбилейная выставка живописца Фёдора Помелова. Автор лично представил свои работы и провёл мастер-класс по натюрморту.

Кроме того, гости музея могли услышать лекцию об истории фотографии. Такой формат культурного досуга привлекает внимание как взрослых, так и детей, помогая по-новому оценить культуру и искусство родного края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.