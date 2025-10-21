сегодня в 11:52

Сергунина: в столице реализуют 50 идей горожан по развитию парка «Москино»

Около 6 тыс. человек приняли участие в проекте «Время снимать кино» на платформе «Город идей». Горожане выразили свои мнения в тематических обсуждениях и представили более 3,7 тыс. предложений по улучшению кинопарка «Москино», сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«Для реализации отобрано 50 идей, которые выделили и эксперты, и москвичи. Среди них — организация фестиваля короткометражек, проведение фотовыставок и прямых трансляций событий в социальных сетях», — рассказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Москвичи предложили дополнить образовательную программу школьников учебными днями, тематическими мастер-классами от представителей индустрии, а также показами фильмов с последующим обсуждением с приглашенными экспертами.

Еще среди отобранных инициатив значится изготовление тантамаресок с образами персонажей популярных отечественных сказок и мультфильмов, таких как «Ну, погоди!» и «Снежная королева».

Участники проекта планируют расширить ассортимент сувенирной продукции, добавив беспроводные колонки, термосы, кружки, сумки, мягкие игрушки, значки и брелоки.

Наиболее часто жители столицы узнают о мероприятиях в кинопарке через соцсети, СМИ и городские онлайн-ресурсы.

Кинопарк «Москино» является частью столичного кинокластера, включающего киностудию имени Горького на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, а также сеть кинотеатров, кинокомиссию и кинозавод «Москино».

