Сергей Шнуров назвал любимую строчку в своем творчестве

Певец и композитор Сергей Шнуров рассказал, что считает строчку «Ехай...» вершиной своего творчества, сообщает kp.ru .

Шнуров в интервью радио «Комсомольская правда» признался, что именно строчка «Ехай...» для него стала самой значимой в творчестве. Музыкант отметил, что подобное выражение придумать под силу не каждому.

«Вот совершенно честно: я считаю вершиной своего творчества строчку «Ехай...». Потому что так сочинить никому не дано», — рассказал Шнуров.

В беседе артист также вспомнил, как потратил свой первый гонорар — на ящик пива. При этом сумму самого крупного гонорара группы «Ленинград» он раскрывать не стал.

