Секс-символ 1960-х Ален Делон намеревался умереть красиво

Ален Делон: моя жизнь удалась и я намерен умереть красиво

Всемирно известный актер из Франции Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Его слова о собственной смерти приводит Газета.ru .

Последние годы прошли у артиста в страданиях. Он пережил два инсульта в 2019 году. Затем у него была онкология, а также болезнь Альцгеймера.

Секс-символ 1960–1980 годов в 2006-м говорил, что «смирился с отсутствием бессмертия». Он отмечал, что его жизнь удалась, поэтому намеревался «умереть красиво».

На протяжении десятилетий Ален Делон был одним из самых известных в мире актеров, имя которого на даже стало нарицательным. В его фильмографии около 80 кинофильмов. Делон также играл в сериалах, был режиссером и продюсером.

Ранее сообщалось, что причина смерти актера не раскрывается. Известно, что он умер в собственном доме.