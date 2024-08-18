Скончался легендарный актер Ален Делон

Мужчина был популярен не только во Франции, но и во всем мире. Он скончался в возрасте 88 лет.

Французский артист был мировым секс-символом в 1960-1980-х годах. Он снимался в кино с 1957 по 2012. Обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984).

Ранее американские полицейские задержали несколько человек, которые могли доставлять сильнодействующие вещества умершему актеру Мэтью Перри. Так, арестовали наркодилера и доктора.