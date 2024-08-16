В США прошли задержания по делу о смерти актера Перри
Несколько человек задержали в Нью-Йорке по делу о смерти Мэтью Перри
Американские правоохранители в Нью-Йорке задержали несколько человек, которые могли доставлять сильнодействующие вещества актеру Мэттью Перри, пишет ТАСС.
По данным портала TMZ, на которое ссылается агентство, задержаны врач и наркодилеры.
У них проведены обыски для поиска доказательств причастности к смерти актера, который умер после приема кетамина.
54-летнего Перри нашли мертвым в своем доме в октябре 2023 года.
Ранее сообщалось о первых подозреваемых в деле о смерти звезды сериала «Друзья».