В США прошли задержания по делу о смерти актера Перри

Несколько человек задержали в Нью-Йорке по делу о смерти Мэтью Перри

Американские правоохранители в Нью-Йорке задержали несколько человек, которые могли доставлять сильнодействующие вещества актеру Мэттью Перри, пишет ТАСС .

По данным портала TMZ, на которое ссылается агентство, задержаны врач и наркодилеры.

У них проведены обыски для поиска доказательств причастности к смерти актера, который умер после приема кетамина.

54-летнего Перри нашли мертвым в своем доме в октябре 2023 года.

Ранее сообщалось о первых подозреваемых в деле о смерти звезды сериала «Друзья».