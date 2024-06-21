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В деле о смерти Мэттью Перри появилась подозреваемая

Следователи допросили неназванную знаменитость по делу о смерти актера Мэттью Перри. Сейчас полиция Лос-Анджелеса разрабатывает версию о том, что звезде сериала «Друзья» могли насильно ввести смертельную дозу кетамина, сообщает Baza .

Личность подозреваемой не раскрывают. Известно, что женщина ведет публичный образ жизни, ее знает общество. С актером она познакомилась на лечении в реабилитационной клинике для наркозависимых.

Полиция уже допросила женщину, изъяла у нее телефон и ноутбук. Свою вину подозреваема отрицает и активно сотрудничает со следствием.

За полторы недели до смерти Перри проходил инфузионную терапию кетамином. Данный экспериментальный метод применяют при лечении зависимостей и депрессии.

Мэттью Перри умер 29 октября 2023 года. Известный актер на протяжении жизни вел борьбу с наркотической зависимостью.