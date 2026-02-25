«Самой заинтересованной была жена»: отец Кунгурова не верит в его самоубийство

Участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров умер в апреле 2024 года. По версии следствия, певец покончил с собой. Однако родные не верят в это. Отец артиста предполагает, что в деле может быть замешана супруга его сына Ирина Меледина, сообщает VOICE .

В студии программы «Пусть говорят» Виктор Евгеньевич заявил, что сын не мог совершить такой поступок. У него не было больших долгов. Единственную задолженность семья погасила после вступления в наследство.

По его словам, восемь месяцев родные ждали от следователя постановления, но тот тянул. Правоохранители видели в деле много неясностей. В итоге семья получила постановление о невозбуждении уголовного дела.

«У меня сразу стали мысли возникать: все построено на показаниях Ирины и няни. Она пишет, что они жили хорошо и не ругались. Думаю, что самой заинтересованной была она. Он ей не нужен был, у нее была договоренность с первым мужем, что она родит детей, уйдет и дети будут записаны на его фамилию», — рассказал мужчина.

Виктор Евгеньевич отметил, что его сын хотел развестись, но планировал бороться за то, чтобы дети остались жить с ним. Более того, сноха не дает мужчине видеться с внуками.

Родители и сестра заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова заявили, что вдова певца Ирина Меледина оказывала на него психологическое давление и настаивала на выступлениях, несмотря на тяжелое состояние здоровья.

В Следственном комитете РФ заявили, что по факту смерти Евгения Кунгурова проводилась процессуальная проверка, а после новых заявлений родственников поручено представить доклад о принятых решениях и доводах, прозвучавших в публичном пространстве.

