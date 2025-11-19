Родители Евгения Кунгурова обвинили вдову певца в психологическом давлении

Родители и сестра заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова заявили, что вдова певца Ирина Меледина оказывала на него психологическое давление и настаивала на выступлениях, несмотря на тяжелое состояние здоровья, сообщает kp.ru .

Смерть оперного и эстрадного исполнителя Евгения Кунгурова в апреле 2024 года стала неожиданностью для коллег и поклонников. После трех тяжелых случаев ковида у артиста начались серьезные проблемы со здоровьем, включая депрессию и частичную потерю голоса. Родные Кунгурова утверждают, что супруга Ирина Меледина требовала от него продолжать работать, несмотря на ухудшение состояния.

Отец певца Виктор Кунгуров рассказал в эфире программы «Пусть говорят», что семья подала иск для установления порядка встреч с внуками, поскольку вдова запретила им общение с детьми. Кроме того, Ирина Меледина сменила фамилию детей на свою прежнюю, что родственники артиста восприняли как предательство.

Юрист Марина Гаврилова, представляющая интересы родителей Кунгурова, сообщила, что семья обратилась в Следственный комитет с заявлением о доведении до самоубийства. По словам сестры артиста Юлии Кунгуровой, Ирина Меледина настаивала на выступлениях мужа, несмотря на его болезнь, и угрожала ограничить его общение с детьми.

В Следственном комитете РФ заявили, что по факту смерти Евгения Кунгурова проводилась процессуальная проверка, а после новых заявлений родственников поручено представить доклад о принятых решениях и доводах, прозвучавших в публичном пространстве.