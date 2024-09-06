Российский певец Mr.Credo не приехал на концерт, за который ему заплатили

Российский певец Mr.Credo взял гонорар за выступление на фестивале, но так там и не появился. Его заподозрили в мошенничестве, сообщает РЕН ТВ .

Ретро-фестиваль, на котором должен был выступать артист, проходил в Астане и Алматы. Mr.Credo согласился появиться на сцене за 5,4 млн рублей.

Представитель организаторской компании приехал домой к певцу и передал ему 2,7 млн рублей наличными. Договор они не заключали. На следующий день певцу передали остаток суммы, но на фестивале он так и не появился.

Исполнитель заявил, что не смог приехать из-за просроченного российского паспорта. Возвращать деньги певец отказался. Он отметил, что компания не выполнила условия райдера.

По факту инцидента проводится проверка.