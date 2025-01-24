Российский актер Юра Борисов прокомментировал свою номинацию на «Оскар»

Звезда «Аноры» Юра Борисов заявил о сложном осознании своей номинации на «Оскар»

Российский актер Юра Борисов заявил, что ему сложно осознать свою номинацию на кинопремию «Оскар». Артист признался, что рад и благодарен всем за поддержку, сообщает ТАСС .

«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», — признался Борисов.

Кинозвезда поблагодарил людей, поддерживавших его, и пожелал «всем любви».

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». Он претендует на статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора».

«Анора» режиссера Шона Бейкера рассказывает о любовных отношениях американской секс-работницы Аноры в исполнении Микаэлы Мэдисон и сына русского олигарха Ивана (Марк Эйдельштейн). Юра Борисов сыграл в картине роль Игоря, немногословного подручного олигарха, присматривающего за Иваном.

За роль второго плана в «Аноре» Борисов уже получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Российского актера также номинировали на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) и «Золотой глобус», однако последнюю награду он не получил.

«Анора» была представлена на 77-м Каннском кинофестивале, где завоевала «Золотую пальмовую ветвь» и признание критиков. Кинолента с российскими актерами также претендует на несколько категорий «Оскара», в том числе за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий.