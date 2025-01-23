Русского актера номинировали на «Оскар» за роль в фильме о секс-работнице

Русский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре»

Российский актер Юра Борисов номинирован на престижнейшую кинопремию «Оскар» за фильм «Анора». Он поборется за статуэтку в категории «Лучшая роль второго плана», сообщает РБК .

Вместе с Юрой Борисовым на «Оскар» претендуют Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Эдвард Нортон («Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик») и Гай Пирс («Бруталист»). «Анора» американского режиссера Шона Бейкера также представлена в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

За роль второго плана в «Аноре» Юра Борисов получал премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Российского актера также номинировали на «Золотой глобус», однако он не получил награду.

15 января Борисова номинировали на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).

Комедийно-драматический фильм «Анора» презентовали 77-м Каннском кинофестивале, где кинолента получила «Золотую пальмовую ветвь». Картина рассказывает о любовных отношениях секс-работницы и сына русского олигарха.

97-я церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 2 марта.