Россияне жалуются на невозврат денег за отмененные концерты Muse

Сотни обманутых покупателей по всей России пытаются вернуть деньги за билеты на отмененные концерты оркестра Muse. По словам людей, им не спешат возвращать средства, сообщает Mash .

Оркестр Muse отменил выступления в 50 городах. Афиши мероприятий куда-то пропали с официального сайта. Людям, которые купили билеты, поступили звонки с неизвестных номеров с предупреждением об отмене выступлений.

Тогда покупатели захотели вернуть средства, но, по их словам, организатор IRS Production затягивает с этим. При этом само агентство отмечает, что никаких проблем нет — оно начало обрабатывать заявки на возврат денег после новогодних праздников.

Т-Банк получил уже около 200 заявок от обманутых покупателей на среднюю сумму в 5 тыс. рублей, но ожидается, что обращений будет еще больше.

Всего за декабрь — январь число обращений о несосостоявшихся мероприятиях выросло с 464 до 821. Существенная часть заявок связана с отменой выступлений Muse.

Теперь люди массово обращаются за возвратом средств или оспариванием операций не к агрегаторам, а к кредитным организациям. По данным статистики за 2025 год, Т-банк помог вернуть почти 39 млн рублей за отмененные мероприятия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.