Оркестр Muse отменил концерты в 50 городах России и не вернул деньги за билеты

В новогодние праздники в десятках городов России должны были пройти концерты оркестра Muse при свечах. Однако 31 декабря стало известно, что мероприятия отменены, а деньги за билеты организатор возвращать не спешит, сообщает «Осторожно, новости» .

Покупателям стали звонить перед Новым годом с неизвестного номера. Людям сообщили, что концерты отменены. Жительницу Стерлитамака вовсе не уведомели об этом. Женщина просто не нашла свой город на сайте организатора.

«Я обращалась не раз к организатору этого концерта, писала везде: и в поддержке группы во „ВКонтакте“, обращалась на почту, звонила им, но в ответ никакой полезной информации», — рассказала пострадавшая.

Оставшиеся без билетов и денег создали свой чат, в котором уже более 1000 человек. Это любители музыки из Москвы, Петербурга, Воронежа, Челябинска, Владивостока и других городов. Они направили организаторам досудебные претензии, обратились в полицию и прокуратуру. В том числе люди готовы подать коллективный иск в суд.

На сайте организатора концертов IRS Production гендиректором указан Александр Ирисбаев. Он сказал, что не стоит поддаваться панике: 8% концертов отменили по техническим причинам, 13% — перенесли. Ирисбаев отрицает массовую отмену мероприятий, как и проблемы с возвратом денег за билеты.

