Режиссер Зайцев заявил, что Галкин* предал семью

Телевизионный режиссер Константин Зайцев рассказал, почему после начала СВО оставил работу на федеральном канале и стал документалистом на фронте. В интервью он также высказался об уехавших артистах и знакомстве с Владимиром Зеленским, сообщает NEWS.ru .

Константин Зайцев более 20 лет работал в развлекательных проектах на федеральном телевидении. В 2022 году он уволился и отправился в зону СВО снимать документальные фильмы. По его словам, решение было осознанным.

В 2023 году команда Зайцева сняла фильм «Отцы Донбасса», однако федеральные каналы сочли его «неформатом». При этом картину показывают в регионах — от Дальнего Востока до Калининграда, а также в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму.

Говоря об артистах, покинувших Россию, режиссер заявил: «Галкин* предал даже не страну, а свою семью — папу, маму». Он подчеркнул, что не пошел бы «в разведку» ни с Максимом Галкиным*, ни с Аллой Пугачевой, ни с Андреем Макаревичем*, ни с Борисом Гребенщиковым*.

Зайцев также рассказал, что был знаком с Владимиром Зеленским по телевизионным проектам и тогда воспринимал его как спокойного и незаносчивого человека. По мнению режиссера, власть и деньги меняют людей.

Отвечая на вопрос о возвращении уехавших артистов, Зайцев заявил, что не поддерживает такую возможность, отметив, что его сын добровольно ушел на фронт в 2022 году и продолжает службу после ранений.

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* Внесены Минюстом РФ в список иноагентов.