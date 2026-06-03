Приставы Подмосковья взыскали 20,6 млн руб алиментов

Судебные приставы Московской области взыскали более 20,6 млн рублей задолженности по алиментам с жителя региона — топ-менеджера одного из крупнейших банков страны. Деньги перечислены после применения мер принудительного исполнения, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

По решению суда житель Подмосковья обязан ежемесячно перечислять на содержание двоих детей 2017 и 2020 годов рождения треть всех доходов. Решение вступило в законную силу в конце 2023 года, однако выплаты мужчина не производил. После обращения взыскательницы в Одинцовском районном отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство и рассчитали задолженность — она превысила 20,6 млн рублей.

Постановления о возбуждении производства и расчете долга направили должнику в личный кабинет на портале Госуслуг. Приставы также выехали по месту его проживания и арестовали бытовую технику. Сотрудники разъяснили мужчине возможные меры — ограничение специального права, запрет на выезд за границу, арест денежных средств и регистрационные ограничения в отношении автомобиля BMW X7 xDrive40i.

После этого должник полностью погасил задолженность. На следующий день он перечислил 7,1 млн рублей и еще через день — 13,5 млн рублей на депозитный счет отдела, воспользовавшись сервисом на портале Госуслуг.

Текущие алиментные платежи находятся на контроле приставов. Постановление об обращении взыскания направлено по месту работы должника — в публичное акционерное общество, где он занимает руководящую должность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.