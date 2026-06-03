Родившая близнецов читинка обвинила медиков в гибели младенца из-за ошибки

Жительница Читы Забайкальского края Виктория Т. обратилась в правоохранительные органы и профильные ведомства с требованием привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал двух учреждений Новосибирска. Заявительница считает врачей причастными к гибели ее одного из двух новорожденных сыновей, рассказала она chita.ru .

Женщина родила близнецов. На 27-й неделе беременности у одного из плодов заподозрили порок сердца. В связи с этим читинку направили на роды в Новосибирск.

После проведения планового кесарева сечения 28 ноября 2025 года медики сообщили матери, что первоначальный тяжелый диагноз, порок сердца, у мальчика по имени Павел не подтвердился. Вместо него доктора нашли дефект межпредсердной перегородки.

Ребенку не стали проводить операцию, а оставили под наблюдением. Позже ему диагностировали пневмонию и назначили курс антибиотиков.

Состояние младенца ежедневно ухудшалось. 17 декабря 2025 года он скончался в реанимационном отделении.

По утверждению матери, патологоанатомическое исследование показало, что причиной смерти стал именно порок сердца и легочная гипертензия. При этом легочной инфекции у новорожденного не было.

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