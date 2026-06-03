Росгвардия задержала дебошира в больнице Подмосковья

Сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивного пациента в медицинском учреждении на улице Пушкина в Подмосковье. Мужчина провоцировал конфликт и оскорблял персонал, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения из медицинского центра, расположенного на улице Пушкина. После получения сообщения к учреждению оперативно выехал экипаж Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.