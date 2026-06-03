В Подмосковье задержали подозреваемых в обмане семьи бойца СВО

Сотрудники ОМОН «Русич» оказали поддержку МВД при задержании в Подмосковье двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве в отношении семьи участника СВО. Потерпевший перевел злоумышленникам более 1,3 млн рублей за якобы помощь в поиске пропавшего родственника, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

По данным ведомства, один из подозреваемых знал, что у его родственника в зоне СВО пропал отец, и решил воспользоваться ситуацией. Он приобрел мобильный телефон и привлек знакомого для реализации схемы. Чтобы их не узнали по голосу, они общались с потерпевшим только через сообщения.

Мужчины представлялись высокопоставленными чиновниками и сотрудниками силовых структур. Они пообещали помочь в поиске отца за денежное вознаграждение. Потерпевший перевел на указанные счета и абонентские номера 1,3 млн рублей.

Позднее злоумышленники сообщили, что пропавший находится в плену, и потребовали еще 1,5 млн рублей якобы за содействие спецслужб в его возвращении.

Во время обысков у подозреваемых изъяли телефон, с которого велась переписка, а также денежные средства, предположительно полученные преступным путем. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.