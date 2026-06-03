Сотрудник Росгвардии из Подмосковья готовится к марафонам в Петербурге

Сотрудник Одинцовского отдела вневедомственной охраны старший лейтенант полиции Дмитрий Д. стал героем акции «Знай наших» 3 июня 2026 года, в Международный день бега. Офицер регулярно участвует в полумарафонах и марафонах и в этом году представит регион на стартах в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Увлечение бегом на длинные дистанции стало для Дмитрия важной частью жизни несколько лет назад. Он регулярно выходит на старты полумарафонов и марафонов, преодолевая дистанции 21,1 и 42,2 километра. В его активе — крупные забеги в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

В 2026 году офицер получил памятную награду БРИКС в Казани, а также успешно преодолел дистанцию Московского полумарафона. Сейчас он готовится к двум крупным стартам в Санкт-Петербурге: 4 июля примет участие в марафоне «Белые ночи», а 9 августа выйдет на дистанцию полумарафона «Северная столица». С каждым годом спортсмен улучшает результаты, демонстрируя выносливость и целеустремленность.

В подразделении Дмитрий контролирует организацию служебной деятельности, участвует в охране общественного порядка и обеспечивает безопасность во время массовых мероприятий. Кроме того, он занимается патриотическим воспитанием молодежи: проводит военно-спортивные игры «Зарница», мастер-классы для подшефных классов и встречается с ветеранами подразделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.