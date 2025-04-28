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Разбитую гитару Курта Кобейна продали на аукционе за более чем 100 тыс долларов

Разбитую гитару культового рокера Курта Кобейна реализовали на аукционе за 101,5 тыс. долларов. Ее купил житель американского Техаса, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал TMZ.

Лидер американской рок-группы Nirvana разбил белую гитару Fender Stratocaster в 1992 году, когда выступал с концертами в Европе. Музыкальный инструмент восстановили еще до завершения гастролей, но Кобейн на нем больше не играл.

Во время аукциона за лот развернулась ожесточенная битва: коллекционеры сделали 11 ставок, минимальная была 30 тыс. долларов.

Музыкальный инструмент заполучил житель Техаса. Подлинность Fender Stratocaster подтвердил гитарный техник Джон Дункан. Он сотрудничал с Nirvana в 1990-х.

5 апреля 1994 года Кобейн покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что дочь Курта Кобейна, Френсис Бин, в первый раз стала матерью в возрасте 32 лет.