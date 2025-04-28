Разбитую гитару Курта Кобейна продали на аукционе за более чем 100 тыс долларов
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Разбитую гитару культового рокера Курта Кобейна реализовали на аукционе за 101,5 тыс. долларов. Ее купил житель американского Техаса, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал TMZ.
Лидер американской рок-группы Nirvana разбил белую гитару Fender Stratocaster в 1992 году, когда выступал с концертами в Европе. Музыкальный инструмент восстановили еще до завершения гастролей, но Кобейн на нем больше не играл.
Во время аукциона за лот развернулась ожесточенная битва: коллекционеры сделали 11 ставок, минимальная была 30 тыс. долларов.
Музыкальный инструмент заполучил житель Техаса. Подлинность Fender Stratocaster подтвердил гитарный техник Джон Дункан. Он сотрудничал с Nirvana в 1990-х.
5 апреля 1994 года Кобейн покончил жизнь самоубийством.
Ранее сообщалось, что дочь Курта Кобейна, Френсис Бин, в первый раз стала матерью в возрасте 32 лет.