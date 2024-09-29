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Дочь Курта Кобейна впервые родила в браке со скейтбордистом

Девушка поделилась радостными новостями в социальных сетях. Она опубликовала черно-белые фотографии новорожденного ребенка.

Известно, что малыш появился на свет 17 сентября. Это мальчик. Ребенку дали имя Ронин Уокер Кобейн Хоук.

Его отец — 31-летний скейтбордист Райли Хоук. Он женился на дочери Курта Кобейна в октябре 2023 года.

Ранее Елизавета Арзамасова назвала имя и пол второго ребенка от Ильи Авербуха. У пары родилась девочка, которую назвали Лией.