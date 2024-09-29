Дочь Курта Кобейна впервые родила в браке со скейтбордистом
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32-летняя Фрэнсис Бин Кобейн, дочь музыканта и лидера группы Nirvana Курта Кобейна, впервые стала матерью, сообщает Life.ru.
Девушка поделилась радостными новостями в социальных сетях. Она опубликовала черно-белые фотографии новорожденного ребенка.
Известно, что малыш появился на свет 17 сентября. Это мальчик. Ребенку дали имя Ронин Уокер Кобейн Хоук.
Его отец — 31-летний скейтбордист Райли Хоук. Он женился на дочери Курта Кобейна в октябре 2023 года.
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