Лиза Арзамасова назвала имя и пол второго ребенка от Ильи Авербуха

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Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова заявила, что у нее родилась дочь

Актриса Елизавета Арзамасова и ее супруг, фигурист Илья Авербух, во второй раз стали родителями. По словам артистки, у них родилась дочь, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В своем аккаунте в социальных сетях Арзамасова обнародовала снимок из родильной палаты, где она сидит рядом с Авербухом, который держит на руках младенца.

«Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться», — написала звезда ситкома «Папины дочки».

Авербух и Арзамасова объявили о рождении второго ребенка 7 августа 2024 года. У пары уже есть сын, которого родители назвали Львом.

Фигурист Илья Авербух и киноактриса Елизавета Арзамасова поженились в конце 2020 года.