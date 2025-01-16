«Рад был увидеть»: Блиновский о встрече с «королевой марафонов» в суде

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексей Блиновский, после суда в Москве заявил, что рад был увидеть супругу, которая уже почти год находится в СИЗО, сообщает SHOT .

«Да, я очень рад был ее увидеть», — ответил Блиновский на вопрос журналиста о встрече с арестованной супругой, которой он смог лишь подмигнуть.

На другие вопросы представителей СМИ, в том числе, верит ли Блиновский, что Елену скоро освободят, отвечать не стал. Муж «королевы марафонов» сослался на то, что в рамках расследования дела он не имеет права давать какие-либо комментарии. После этого он руками растолкал журналистов, вырвался вперед и ушел в сторону пешком.

Ранее сообщалось, что Блиновский в суде рассказал о своей провальной бизнес-империи, которую он старался развить в разных сферах, но все они потерпели крах и привели к огромным долгам.

Блиновского попросили покинуть зал суда после того, как он подмигнул супруге. Сама Елена Блиновская сохранила спокойствие, когда увидела мужа. Внешне она не проявила вообще никаких эмоций. Позднее блогерша полностью признала свою вину. Суд продлил срок содержания ее в СИЗО до 2 мая 2025 года.