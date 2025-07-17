Глава Можайского округа проверил доступность оказания медпомощи в больнице

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев вместе с заместителями Еленой Заболотной и Ольгой Спиридоновой, а также главным врачом медучреждения Максимом Чуркиным пообщались с пациентами поликлиники Можайской больницы. Вопросы касались доступности записи к врачам-специалистам, а также работы кабинета МРТ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главный врач больницы Максим Чуркин рассказал, что в настоящее время ведется капитальный ремонт здания бывшего акушерского корпуса, где и находится аппарат. После его окончания в 2027 году в здание переедут все отделения хирургического профиля, начнет функционировать и кабинет МРТ.

В фельдшерско-акушерском пункте поселка Гидроузел пациенты поделились, что довольны работой фельдшера в своем «пункте здоровья». Ираида Иванова только с июня начала прием пациентов, но за то время уже успела детально ознакомиться с вверенным ей участком. Оценили жители и обновление здания внутри и снаружи. После проведенного ремонта в посещениях светло и просторно.

Глава округа отметил, что фельдшер — первый, к кому идут за медицинской помощью в поселках, селах и деревнях, и напомнил, что все могут обратиться к ней.

В ближайшее время Глава округа запланировал проведение прямого эфира на тему здравоохранения. В комментариях к посту на официальных страницах Дениса Мордвинцева жители могут написать вопросы и ситуации, с которыми пришлось столкнуться в медицинских учреждениях нашего округа — их прокомментируют со специалистами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.