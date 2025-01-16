Признавшей вину Блиновской продлили арест

Блогерша проведет в СИЗО до 2 мая. На судебном заседании супруг Блиновской Алексей признал их вину в дроблении бизнеса, но с нюансом.

Муж «королевы марафонов» считает деньги, которые они заработали, законными средствами. Он заявил, что в дальнейшем была «их незаконная оптимизация», но «не в тех суммах», о которых говорит следствие.

Во время заседания Блиновский также отметил, что бизнес Елены рос слишком быстро, и супруги якобы не справлялись с его управлением, из-за чего привлекали в команду других специалистов, формируя команду.

После заседания Блиновский не стал отвечать на вопросы журналистов.

Ранее «королева марафонов» признала вину в неуплате налогов и отмывании денег. Также она рассказала о явке с повинной сразу после начала следствия.