Муж Блиновской о неуплате налогов: «Мы не успевали за ростом компании»

«Королева марафонов» Елена Блиновская так много зарабатывала, что не успевала следить за ростом бизнеса, заявил ее супруг Алексей в ходе судебного заседания, сообщает SHOT .

Мужчина назвал причину, по которой его жена попала под следствие. Блиновский считает, что бизнес Елены слишком быстро рос, а сама она не успевала управлять такой огромной компанией, делегируя обязанности.

По словам Блиновского, они с супругой стали «заложниками самих себя», потому что не смогли спрогнозировать рост бизнеса.

«Мы не успевали следить, как растет компания», — заявил муж «королевы марафонов».

Он также добавил, что вместе с бизнесом росла и команда. Она набиралась «очень хаотично». По словам Блиновского, его супруга в первую очередь была сосредоточена на семье, а в управление компанией «никогда не была вовлечена», полагаясь на персонал.

Ранее Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денег. Также она рассказала о явке с повинной сразу после начала следствия.