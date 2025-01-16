Алексей Блиновский рассказал в суде о провальном выращивании орешника

Муж королевы марафонов Елены Блиновской, Алексей Блиновский, впервые прибыл из зоны СВО для участия в судебном заседании по делу супруги, где рассказал о собственных провальных бизнесах, в числе которых было выращивание орешника и ежевики в Адыгее, пишет SHOT .

В здании суда экс-предприниматель и супруг известной блогерши поделился историей развала своей бизнес-империи. В суде он объяснил, почему так много занимал денег и на что они были потрачены.

Среди прочего он упомянул о сложностях в рыбоводческом хозяйстве, где содержался большой персонал в 40 сотрудников. По его словам, специфика отрасли требовала длительных инвестиций — рыбу необходимо было кормить два года до получения первой прибыли, из-за чего ему пришлось занимать.

Еще одной провальной бизнес-стратегией оказалось выращивание орешника и ежевики в Адыгее. На развитие культивирования ягодных культур и орешника также требовались деньги, которых не было.

Блиновский также упомянул о текстильном проекте «Оливия», для которого требовались значительные средства на логистическую инфраструктуру и товарные запасы.

Ранее сообщалось, что Блиновский был удален из зала суда, где проходило слушание по делу его супруги Елены. Мужчину попросили уйти в коридор после того, как он подмигнул жене. Сама Елена Блиновская никак не отреагировала на появление супруга в зале суда. Она сохранила спокойствие.