Муж Блиновской подмигнул ей в зале суда и был удален с заседания

Арестованная блогерша Елена Блиновская не виделась с мужем Алексеем, который служит в зоне специальной военной операции, с момента ареста. Муж Блиновской подмигнул супруге в зале Савеловского суда, после чего был удален в коридор, сообщает SHOT .

На судебном заседании, где Алексей выступал в качестве свидетеля по делу своей жены, он поделился впечатлениями о марафонах, которые до ареста проводила его супруга Елена. По словам мужа блогерши, изначальный скептицизм сменился энтузиазмом после личного участия в одном из таких мероприятий.

«Это очень интересный продукт, который дает толчок для дальнейшего роста», — сообщил Блиновский.

Примечательно, что появление Алексея в зале суда не отразилось на лице его жены — она сохранила полное спокойствие и невозмутимость. А самого Алексея удалили из зала суда сразу же, как только он подмигнул супруге.

Ранее блогерша Елена Блиновская призналась в суде, что действительно отмывала деньги и не платила налоги в том объеме, в котором должна была.