Российские военные начали использовать мотособак для эвакуации раненых в зоне СВО
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Заместитель командира полка по материально-техническому обеспечению с позывным Ульяновск рассказал, что российские военные в зоне специальной военной операции начали применять мотособак на радиоуправлении для эвакуации раненых и доставки грузов в условиях артиллерийских обстрелов, сообщает «Царьград».
Мотособаки — роботизированные устройства на радиоуправлении — используются российскими военными в зоне специальной военной операции для эвакуации раненых и доставки продовольствия.
По его словам, мотособаки применяются в ситуациях, когда оказать помощь раненым бойцам невозможно из-за интенсивных артиллерийских обстрелов.
«Мы стали применять наземные беспилотные аппараты, так сказать, транспортные средства. Мотособака на радиоуправлении. Возможности таких „питомцев“ безграничны», — отметил офицер.
Мотособака способна перевозить до 150 кг груза. Она загружается на передовой и управляется оператором, который направляет ее к месту назначения. Устройство может не только доставлять необходимые припасы, но и эвакуировать раненых бойцов с поля боя в безопасное место.
Офицер подчеркнул, что использование мотособак позволяет сохранять жизни личного состава.
«Главное — жрать не просит, но заряжать необходимо всегда», — добавил он.
Подобные беспилотные комплексы уже применяются практически на всех направлениях специальной военной операции.