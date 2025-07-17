Кроссоверы Belgee вошли в десятку самых продаваемых автомобилей в России

Кроссоверы Belgee из Белоруссии заняли девятое место среди самых продаваемых автомобилей в России по итогам первых шести месяцев 2023 года, сообщает «Царьград» .

По данным аналитического агентства «Автостат», за январь–июнь 2023 года в России было реализовано 11 435 автомобилей Belgee X50. Это позволило белорусскому бренду войти в топ-10 самых популярных марок на российском рынке, заняв девятую позицию.

Лидером продаж стал китайский внедорожник Haval Jolion с результатом 25 589 проданных машин. На втором месте оказался кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max, который разошелся тиражом 19 700 экземпляров. Третью и четвертую строчки заняли автомобили LADA — Niva Travel (16 164 проданных машины) и Niva Legend (15 319 машин). Пятерку лидеров замкнул Geely Monjaro с показателем 13 754 автомобиля.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года лидером продаж на авторынке Белоруссии стала компания Geely. За год было реализовано 53 178 автомобилей, что на 109% больше, чем в 2023 году.