Долголеты Каширы освоили комплекс упражнений для самомассажа грецкими орехами
Фото - © Администрация г.о. Кашира
На очередном занятии в клубе губернаторского проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира научились выполнять массаж с использованием грецких орехов. Такие упражнения оказывают общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышают тонус, эластичность и сократительную способность мышц, оказывают благоприятное воздействие на весь организм в целом и помогают снизить эмоциональное напряжение.
Также упражнения с грецкими орехами развивают мелкую моторику рук, поэтому они рекомендованы для профилактики болезней суставов.
Расписание занятий по физкультуре:
- 22 и 23 июля: г. Кашира, ул. Иванова, д. 1, с 10:00 до 11:00;
- 23 и 24 июля: мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 27, с 11:00 до 12:00.
Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Каширяне могут записаться на любое занятие по телефону: 8 (496)692-81-47. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке dolgoletie.mosreg.ru/activities.
В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.
«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.
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